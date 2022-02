Bemoedigende beelden: Egan Bernal zet eerste stappen na zware botsing met stilstaande bus

Wielrennen Julian Alaphilip­pe miste trainings­kamp door ziekte, maar toch: “Ik ben klaar voor nieuw seizoen”

Op de topvorm is het nog even wachten. Dat komt omdat Julian Alaphilippe enkele weken geleden ziek is geworden. Niet Covid, maar een gewone griep voor de verandering. En daarom moeten we de tweevoudige wereldkampioen deze week nog niet helemaal voorin verwachten in de Tour de Provence, die morgen begint.

9 februari