Beloftevolle renner Tijl De Decker geopereerd na botsing met auto op training

De wielervari­ant van een éénmansbe­drijf: Lotte Kopecky, “de meest complete renster ter wereld”, doet alles zelf

De topfavoriete voor het weg-WK bij de vrouwen is een Belgische. Dat is in geen eeuwigheid gebeurd. Nog straffer is dat Lotte Kopecky (27) de weg naar de top helemaal zelf uittekent: ze is haar eigen trainer en volgt haar eigen gedacht. “Ze weet perfect wat, wanneer en hoe ze het wil.”