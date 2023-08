Beloftevolle renner Tijl De Decker (22) overleden na botsing met auto op training: “Kapot door dit verlies”

Bijzonder triest wielernieuws. Tijl De Decker (22) is overleden aan de gevolgen van een aanrijding met een wagen op training afgelopen woensdag. De jonge renner won dit jaar nog Parijs-Roubaix voor beloften. “We zijn kapot door dit verlies”, zegt zijn ploeg Lotto Dstny in een communiqué.

Lotto Dstny bracht woensdagnamiddag het nieuws naar buiten dat belofterenner Tijl De Decker na een ongeval op training was afgevoerd naar het ziekenhuis. De Decker botste zwaar tegen de achterkant van een wagen en werd nadien afgevoerd naar het ziekenhuis van Lier, waar hij een operatie onderging. Daarna werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. De voorbije dagen lag De Decker daar in een kunstmatige coma. Intussen is hij aan zijn verwondingen overleden.

Volledig scherm Tijl De Decker. © Photo News

De Decker zou dit seizoen nog uitkomen voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny, en zou in 2024 de overstap naar de hoofdmacht maken. Eerder dit jaar won hij Parijs-Roubaix voor beloften, afgelopen weekend werd hij vierde op het BK voor beloften. In september zou De Decker ook het EK in die leeftijdscategorie rijden.

“We zijn kapot door het verlies van onze renner”, klinkt het bij Lotto Dstny-CEO Stéphane Heulot in een communiqué. “Tijl heeft erg veel progressie gemaakt dit jaar en we geloofden in zijn groeimarge. Zijn overstap naar onze profploeg was een logische keuze. Jammer genoeg zal hij nooit prof worden en we zullen hem altijd herinneren als een getalenteerde jonge renner, een warm en vriendelijk persoon naast de fiets. Ons diepste medeleven aan zijn familie en geliefden, onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijden.”

Volledig scherm De Decker. © Photo News

De leeftijdsgenoten van De Decker (Alec Segaert, Jonathan Vervenne, Lars Craps, William Junior Lecerf, Gil Gelders en Vlad Van Mechelen) zijn momenteel aan de slag in de Ronde van de Toekomst en krijgen de vrije keuze of ze nog willen starten. Momenteel lijkt iedereen dat ook te willen doen. Arnaud De Lie, ook een generatiegenoot van De Decker, benadrukte in de Renewi Tour nog dat De Decker “een geweldige gast” is. In diezelfde Renewi Tour starten de renners vandaag met een rouwband.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Tijl De Decker won dit seizoen Parijs-Roubaix voor beloften. © Twitter