Belgische reacties na Ronde van Vlaanderen: “De beste heeft gewonnen”

Wielrennen Waar was ‘The Wolfpack’ in Dwars door Vlaanderen? “Geen paniek, maar dit was wel verwitti­ging”

31 maart Ze stonden met vijf potentiële winnaars aan de streep, maar dat was in de uitslag niet te zien. Deceuninck-Quick.Step maakt een flauwe beurt in Dwars door Vlaanderen. Kan gebeuren, of is er meer aan de hand?