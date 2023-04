Belgische ploegmaats typeren Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon: “Hij is oersterk, maar Dorian heeft geen Master in koersverstand”

Naam: Dorian Godon. Nationaliteit: Fransman. Leeftijd: 26. Ploeg: AG2R-Citroën. Geboorteplaats: Parijs. Woonachtig: Lyon. Palmares: zeven zeges, waarvan twee keer Paris-Camembert en nu ook de Brabantse Pijl . Zijn Belgische ploegmaats Oliver Naesen en Stan Dewulf schetsen wat we over Godon moeten weten.

Wat voor een type renner is Dorian Godon?

Oliver Naesen: “Oersterk, maar hij heeft geen Master in koersverstand.

Stan Dewulf: “Qua pure power is hij misschien wel de sterkste van de ploeg, maar tactisch is hij niet de slimste, waardoor hij al meer uit zijn carrière had kunnen halen.”

Naesen: “Dorian zit meestal iets te ver geplaatst, wanneer het net niet mag.”

Dewulf: “Of hij doet halverwege een inspanning om het peloton in te halen, als het net allemaal op een lint ligt.”

Naesen: “In de Tour zat hij eens als enige van onze ploeg mee in een kopgroep van vijftien man. Het was oorlog tot en met, maar plots hoor ik Dorian door de oortjes zeggen dat hij per se een bidon nodig had en zich zou laten uitzakken naar het peloton. Toen dacht ik: als je je nu laat afzakken, vermoord ik jou eigenhandig. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan.”

Dewulf: “Maar als je met hem in de kopgroep rijdt en hij doet een kopbeurt, dan is het de kraan vol open en kun je maar beter maken dat je in zijn wiel zit. Hang je op tien meter, heb je wat aan de hand.”

Naesen: “Dorian weet niet hoe sterk hij is en dat speelt hem parten, maar als hij plaats krijgt om zijn ding te doen zoals in een afvallingskoers als deze Brabantse Pijl, dan wordt hij gevaarlijk. Vandaag heeft hij eigenlijk de eerste honderdtwintig kilometer bij de eerste tien van het peloton gereden. Doe hem dat maar eens na.”

Hoe hebben jullie de zege beleefd?

Naesen: “Op tv in de bus. Het vat was al snel af.”

Dewulf: “Oli zei al op vijftien kilometer van de streep dat hij zeker was dat Dorian zou winnen, maar ik zei dat hij moest zwijgen.”

Naesen: “Healy had geen schijn van kans. Ik wist dat Dorian hem ging vernietigen. Zelfs als Dorian op één kilometer van de streep aan zijn sprint zou beginnen, had hij nog gewonnen.”

Dewulf: “We hebben zo hard zitten supporteren dat we bijna de muren van de bus hebben kapot geslagen.”

Is het voorjaar van AG2R-Citroën nu helemaal gered?

Dewulf: “Misschien niet helemaal, maar toch al een stukje.”

Naesen: “Deze week is toch al geslaagd. Een overwinning van AG2R in het klassieke voorjaar, hoe gigantisch lang is dat al geleden? Dus als je dan de Brabantse Pijl hebt gewonnen, moeten ze gewoon content zijn.”

Is er vanavond een feestje gepland?

Naesen: “Ik kan. Voor mij zit het voorjaar er nu op, maar voor Dorian en Cosnefroy begint het voorjaar eigenlijk nog maar pas. Cosnefroy heeft vorig jaar de Amstel Gold Race verloren met een millimeter... Ook al kan hij heel goed feesten, hij zal zich koest houden.”

Dewulf: “Ik rijd zondag wel nog de Amstel en na vandaag is dat met veel plezier. Na mijn valpartijen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix had ik daar niet veel zin, maar nu ik weet dat we met twee heel goede renners aan de start zullen staan, is de moraal hoog genoeg om mij nog één keer op te laden.”

Moeten we Godon nu een ster geven voor Amstel Gold Race?

Dewulf: “Ik zou zeggen van wel. In de Brabantse Pijl behoorde hij toch bij de twee sterksten van de koers.”

Naesen: “Hij en Healy rijden in de finale nog anderhalve minuut weg van het peloton. Als Dorian plaats krijgt en hij rijdt in de finale weg in een groepje van tien man, zou ik hem toch maar niet onderschatten.”

