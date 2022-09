Belgische knechten stellen dat het goed gaat met kopmannen Van Aert en Evenepoel: “We hebben lessen getrokken op tactisch vlak”

Vorig jaar draaide het WK uit op een ontgoocheling. “We hebben lessen getrokken op tactisch vlak", aldus Lampaert. “We mogen bijvoorbeeld niet meegaan in het spel van de Fransen, we moeten een beetje kalmer koersen. Hopelijk vlot de communicatie ook beter tijdens koers. Vorig jaar was er veel lawaai, dan is het moeilijk communiceren. Nu hopen we sneller een overzicht te hebben op de koerssituatie.”

Stuyven: “Belangrijk dat we goed communiceren”

Vorig jaar was, althans naar de buitenwereld, Wout van Aert de enige kopman. Stuyven bleek de schaduwkopman, maar kreeg pas laat te horen dat Van Aert niet over de beste benen beschikte en hij in actie mocht schieten. “Dat is het verleden en intussen allemaal uitgepraat. Ik denk dat mijn rol nu toch anders is”, aldus de winnaar van Milaan-Sanremo 2021. “Je hebt Wout en Remco, daarnaast zie ik Quinten Hermans hier op dit parcours goed voor de dag komen. Met hem kunnen we nog spelen in de slotfase. Neen, ik denk hier niet te veel aan eigen kansen. Dit is echt wel een lastig parcours. Die helling op het lokale circuit wordt vergeleken met de Berendries. Maar ik kan je verzekeren, als je daar 7 of 8 keer over moet, dan zal dat op het eind doorwegen. Ik maak me geen zorgen. Als we goed communiceren onderweg en eerlijk zijn met elkaar, kunnen we ver geraken. En natuurlijk, je moet ook over de benen beschikken.”