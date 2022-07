Belgische kampioene Kim de Baat staat voor race tegen de klok om fit te raken voor Tour na val op stage: “Opgeven staat niet in mijn woordenboek”

WIELRENNENDe kus met Sanne Cant, zo luidt de afspraak, die is off limits. Daar werd al genoeg over gezegd en geschreven. Haast meer dan over Kim de Baat zelf, of over haar sprintzege op het BK in Middelkerke.