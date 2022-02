Belgisch succes in Ruta del Sol: geneeskundestudent Rune Herregodts wint vanuit vroege ontsnapping

WielrennenSucces voor Sport Vlaanderen-Baloise in de Ruta del Sol: Rune Herregodts (23) won de openingsetappe in de Spaanse rittenkoers en is de eerste leider. Onze landgenoot sloop mee in de vroege ontsnapping en maakte het samen met ploegmaat Lyndsay De Vylder af in een sprintje bergop met zes.

VIDEO: Rune Herregodts vorig jaar in onze reeks Next Gen Koers: “Kijk op naar weerbaarheid van Roglic”

Lutsenko, Landa, Yates, Van Avermaet. Het is maar een greep uit de namen die aan de start van de openingsetappe in de Ruta del Sol verschenen. De Spaanse rittenkoers werd vier jaar geleden nog gewonnen door Tim Wellens. De openingsetappe ging meteen over heuvelachtig terrein met een aankomst voor punchers.

Traditioneel ook aan de start in de Ruta del Sol: de jongens van Sport Vlaanderen-Baloise. Met De Vylder en Herregodts die meeschoven in de vroege ontsnapping toonde de Belgische ploeg meteen goede wil. “Het was lastig om weg te geraken, maar uiteindelijk kwamen we met acht renners voorop”, aldus Herregodts.

De vrije vogels kregen meteen een riante bonus van het peloton, waar sommige teams zich mispakten. “We spraken af om het eerst rustig aan te doen en dan vanaf 100 kilometer van de aankomst vol door te gaan. Op die manier zou het peloton een vette kluif aan ons hebben”, gaat Herregodts verder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De acht bleven goed samenwerken, tot in de slotkilometers duidelijk werd dat de winnaar vooraan zat. “Lyndsay De Vylder hield op het vlakke alles goed samen. Op de slotklim wou iedereen dan demarreren. We waren met vier elkaar waard, maar na een lastige dag weet ik dat ik nog relatief snel ben.”

Herregodts legde Stephen Bassett en Sanda Okamika erop in een sprint van stervende zwanen. Het peloton kwam met Alessandro Covi op kop een half minuutje te laat. “Dit is een belangrijke zege voor onze ploeg, zeker in een wedstrijd met zo’n sterk deelnemersveld”, aldus Herregodts.

Onze landgenoot is tweedejaarsprof, studeert geneeskunde — hij had maandag nog een examen — en pakte in de Ruta del Sol zijn tweede profzege, nadat hij eind vorig jaar ook al eens won in de Ronde van Drenthe. “Ik ben uiteraard blij. Ik ga de leiderstrui zo lang mogelijk proberen te houden, mijn koers is nu al geslaagd.”

Volledig scherm © Photo News

Geloof jij in Rune Herregodts? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rune Herregodts maakte vorig jaar deel uit van onze Next Gen Koers: lees er meer over via onderstaande link

Volledig scherm Rune Herregodts (archiefbeeld uit de Ronde van Drenthe vorig jaar). © Photo News