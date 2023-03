Belgisch kampioen Tim Merlier voert bisnummer op in Nokere Koerse: “Deze overwinning is tachtig procent die van Bert Van Lerberghe”

Nokere Koerse was een race die Tim Merlier niet mocht verliezen. En dat deed hij ook niet. Zelfs al maakte een valpartij in de slotkilometer de zaken er niet gemakkelijker op. Maar toen kon Merlier gelukkig rekenen op zijn ploegmaat en vriend Bert Van Lerberghe.

KIJK. Tim Merlier: “Vandaag meer berichtjes gekregen dan alle andere koersen samen”

Zijn grote doel in het voorjaar? Nokere Koerse!, zei Tim Merlier. En of hij het meende. Nokere ligt op vijf kilometer van zijn woonst in Wortegem. Het is een thuisrace. Merlier won vorig jaar in Nokere en dat wilde hij dit keer opnieuw doen. Zeker nu hij Belgisch kampioen is.

“Ik kreeg woensdagmorgen veel meer berichtjes dan in een heel voorjaar samen”, lachte Merlier. “Zo zie je maar hoe hard dat leeft in mijn dorp.”

Merlier is de man in vorm in de ploeg van Patrick Lefevere. Nokere Koerse werd overwinning nummer vijf dit seizoen, en dan tellen we de ploegentijdrit in de UAE Tour niet mee. Soudal-Quick.Step won dertien keer, het aandeel van Merlier is groot.

Toch zag het er even benard uit. Een late uitval van Florian Vermeersch bracht ook Sep Vanmarcke en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie voorop. En toen werd er in de slotkilometer nog gevallen.

Merlier: “Toen was ik even het vertrouwen kwijt. We bleven maar met tien man meer over, de organisatie was weg. Ik heb het sein gegeven aan Bert Van Lerberghe, dat hij er mocht aan beginnen. Bert heeft dat heel goed ingeschat.”

Nog voor de voet van Nokere Berg waren de vluchters gegrepen, de rest leek kinderspel voor Merlier. Er stond op zijn sprint geen maat. Merlier won dit jaar in Oman, in de UAE Tour (twee keer), in Parijs-Nice. Geen overwinning die hem meer waard is dan deze in Nokere Koerse.

Gent-Wevelgem is nu het volgende doel. Maar eerst dit: “Deze overwinning is tachtig procent die van Bert Van Lerberghe. Hij en Stan Van Tricht hebben mij vooraan gehouden. De rest van de ploeg was er niet. Daar moeten we het nog over hebben. We mogen een beetje kritisch zijn.”

KIJK OOK. Florian Vermeersch: “Niet super ontgoocheld”

