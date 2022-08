België slechts met zeven renners op EK: ook Keukeleire, vervanger van niet fitte Lampaert, haakt af

“Aan het einde van de Tour sukkelden veel renners met hun longen en ik was één van hen. Ik heb toen vier coronatesten gedaan: geen enkele was positief, maar ik voelde mij niet fit en heb zo een trainingsachterstand opgelopen. Ik wou graag naar het EK, maar enkel als ik honderd procent fit ben. Dat is niet het geval en daarom geef ik liever de kans aan andere renners”, zegt Lampaert, die in de Tour de openingstijdrit won en een dag de gele trui droeg. Lampaert hoopt te hervatten in de Ronde van Duitsland (24/8 - 28/8).