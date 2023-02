België pakt eerste medaille op WK veldrijden, Sweeck en co rijden naar brons in Mixed Relay: “Voor iedereen een opsteker”

Wielrennen Een topsnel­heid van bijna 68 km/u, waarom Remco Evenepoel ook in het aantrekken van massa­sprints uitblinkt: “Zijn kopbeurt is er twee à drie waard”

De klimmer. De tijdrijder. De aanvaller. Ja, zelfs de spurter kenden we al. Maar de occasionele sprintloods die Remco Evenepoel (22) in de Ronde van San Juan weer even in zich tot leven wekt, verdient enige toelichting. Zeker als die met bijna 68 kilometer per uur het halve peloton om z'n moeder doet roepen. “In zijn eentje knapt hij soms het werk op van twee, drie pionnen.”

24 januari