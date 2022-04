België op recordkoers: tussenbalans in WorldTour was nooit eerder zó rooskleurig

Remco Evenepoel zorgde zondag in Luik-Bastenaken-Luik al voor het negende Belgische WorldToursucces van het seizoen. Dat zijn er twee minder dan Slovenië maar liefst vijf meer dan Nederland, Frankrijk en Australië. Opmerkelijk is wel dat die zeges werden behaald door vijf verschillende renners: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Dylan Teuns, Tim Merlier en Jasper Philipsen. Geen enkel land doet beter, laat staan even goed. Slovenië, bijvoorbeeld, komt met Roglic, Pogacar en Mohoric slechts aan drie.

Nú al zitten we bijna in de helft van het totale (record)aantal overwinningen in de WorldTour van 2017 (20). En dan moeten de drie grote ronden, met op zich al 66 extra potentiële scoringskansen (3 x 21 ritten en de drie eindklassementen), nog komen. In dat gezegende jaar 2017 kwamen we eind april, na Luik-Bastenaken-Luik, trouwens maar aan zeven zeges. Vorig jaar waren er dat op hetzelfde tijdstip vijf. De negen van dit jaar is in de twaalfjarige geschiedenis van de WorldTour alvast een tussentijds recordje. In 2011, het wonderseizoen van Philippe Gilbert, strandden we na de klassieke lente op acht.