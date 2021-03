Belgian Cycling schrapt alle jeugd- en amateurwedstrijden tot einde paasvakantie

Wielrennen Contador noemt Van der Poel “beestach­tig”, De Gendt: “Ik ga nog een paar zware jaren tegemoet met zo’n krachtpat­sers”

6 maart De krachtsexplosies van Mathieu van der Poel in Strade Bianche gezien? In-druk-wek-kend. Ook collega’s in het peloton stonden er van te kijken en dan is Twitter uiteraard het platform bij uitstek om reacties te sprokkelen.