Belgian Cycling brieft wielerploegen voor Le Samyn: “Niet knuffelen na zege”

In het profvoetbal trad de Pro League al op om het hardleerse knuffelgedrag aan te pakken met boetes. Zo ver gaat Belgian Cycling nog niet, al wil de bond wel een boodschap meegeven: “Als dit aanstootgevend is, gaan we dit niet negeren”, zegt directeur Jos Smets, na overleg met voorzitter Tom Van Damme: “De wielersport staat niet boven de maatschappij. We gaan voor Le Samyn al de boodschap doorgeven dat ploegleiders hun renners moeten briefen beter niet te knuffelen na een zege. Ook schrijven we de UCI aan om hun standpunt daarover kenbaar te maken. Sancties in internationale wedstrijden moeten via de UCI gebeuren.”