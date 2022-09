Belgen rekenen op Nederlandse keuken-knowhow: “Als Wout een taartje eet, moet ik zijn menu aanpassen”

WK wielrennen Lotte Kopecky negende op WK tijdrijden: “Hier had ik voor getekend”

Na de aankomst leek ze niet eens moe. Lotte Kopecky reed de tijdrit in functie van de wegrit, op zoek naar een prikkel. Die prikkel was meer dan prima. De negende plaats in haar eerste WK tijdrit bij de elite was vrij onverwacht. “Mijn tijdritfiets blijft meestal in de garage staan.”

18 september