Belgen deden nooit beter in WorldTour én er zit nog veel goeds aan te komen, maar... “In Vlaamse klassiekers zijn we wel heel afhankelijk van Van Aert”

WielrennenHet gala van de Kristallen Fiets 2022 wordt niet alleen het feest van de winnaar, het is ook de bekroning van een uitzonderlijk Belgisch wielerjaar. 27 overwinningen in de WorldTour: nooit deed ons land beter. De bondscoach ziet veel positieve zaken - the best is yet to come - maar heeft ook één waarschuwing: “We zijn verwend geweest in het verleden in de klassiekers, maar vandaag is er geen overschot. De dominante tijden met Boonen, Gilbert, Van Avermaet, Vanmarcke en Naesen zijn voorbij.”