“Belangrijke zege voor onze ploeg”: Tadej Pogacar wint slotrit UAE Tour en is eindwinnaar

In de slotetappe, met aankomst boven op Jebel Hafeet, onderstreepte de tweevoudige Tourwinnaar zijn meesterschap. Pogacar klopte na 148 km tussen Al Ain en Jebel Hafeet in een sprint met twee de Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers). “Yates was heel sterk”, verklaart de jonge Sloveen. “We weten allemaal dat Adam één van de sterkste versnellingen van het peloton heeft. Gelukkig kon ik me vastbijten in zijn wiel en botste hij ook op zijn limieten. Ik had de luxe dat ik gewoon moest volgen en geen gat meer moest slaan voor het algemeen klassement. In de sprint kon ik het vervolgens afmaken.” De Spanjaard Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) werd op een handvol seconden derde, voor Pogacars teamgenoot Joao Almeida. De 23-jarige Pogacar volgt op de erelijst van de UAE Tour zichzelf op. Hij legde de basis voor zijn eindzege woensdag met ritwinst boven op Jebel Jais.