BEKIJK. Onwaarschijnlijk sterke Van Aert lost Pogacar op slotklim en Vingegaard zet de Tour volledig naar zijn hand: de momenten van rit 18

Tour de France RECONSTRUC­TIE. De ‘k**dag’ van Jonas Vingegaard en Jum­bo-Vis­ma in vier fasen: “We gaan door, volle bak vooruit”

K**. We geven het u mee in gecensureerde vorm. Maar het moet zowat het meest gebruikte woord zijn geweest bij Jumbo-Visma na afloop van de vijftiende Touretappe in Carcassonne. Roglic die afhaakte, Benoot die in het stuur van Stuyven bleef hangen, haast heel het team tegen het asfalt en verliezen in de sprint. Anders kon je hun dag ook niet omschrijven. “Het doet de wereld er nu een klein beetje anders uitzien. Maar we gaan door. Volle bak vooruit.”

18 juli