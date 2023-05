“Beetje verontwaardigd dat hier zaak van is gemaakt”: Lotto Dstny-renner Lennert Van Eetvelt kan weer koersen na onderzoek naar gebruik neusspray

Van Eetvelt werd eind april door Lotto Dstny op non-actief gezet na een “vermeende inbreuk op de dopingwetgeving” tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De AFLD vroeg op 21 april meer uitleg over een substantie die in de urine van Lennert Van Eetvelt werd gevonden.

De substantie waarover sprake was in het dossier is een toegelaten substantie in een neusspray die vrij verkrijgbaar is en in competitie toegelaten, mits ze vermeld wordt bij een controle en het gebruik ervan in overeenstemming is met de bijsluiter. Van Eetvelt gebruikte de spray op advies van zijn arts en had bij de controle de neusspray ook vermeld op het dopingformulier. Het AFLD vroeg toch meer uitleg en die gaf Van Eetvelt.

Quote De dokter schrijft de spray voor de behande­ling van mijn allergieën voor. De substantie die in mijn urine werd gevonden was perfect verklaar­baar door dit medisch gebruik Lennert Van Eetvelt

“Ik gebruik deze neusspray sporadisch in overleg met de dokter”, aldus onze landgenoot. “Op de dopingcontrole had ik de neusspray ook duidelijk aangegeven op het formulier. Het was voor mij dan ook een verrassing dat de AFLD vragen stelde, want eigenlijk moet ik me daar niet voor verantwoorden. Ik heb hun vragen nu beantwoord. Ik kon perfect uitleggen waarom en hoe vaak ik de spray gebruik. De dokter schrijft deze spray voor de behandeling van mijn allergieën voor. De substantie die in mijn urine werd gevonden was perfect verklaarbaar door dit medisch gebruik. De AFLD kon zich daarin vinden en geeft daarom geen verder gevolg aan de zaak. Logisch, want er was niets aan de hand en ik ben een beetje verontwaardigd dat hier een zaak van is gemaakt. Maar goed, ze ligt nu gelukkig achter ons en ik ben blij dat ik opnieuw kan koersen. Ik wil dit nu zo snel mogelijk achter mij laten.”

Van Eetvelt staat te boek als een groot rondetalent. Onze landgenoot begon uitstekend aan zijn eerste seizoen als prof. Zowel in de Trofeo Andratx (derde) als in de Trofeo Serra de Tramuntana (tweede) stond hij op het podium. Nadien werd hij vijftiende in het eindklassement van de Ronde van Catalonië. In de Waalse Pijl finishte hij als 22ste.

Vorig jaar maakte hij indruk bij de U23, met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik én de Baby Giro. In 2021 greep hij de Belgische tijdrittitel bij de beloften.

Volledig scherm © Photo News