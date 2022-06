Bedreigingen voor ploegleiding Intermarché, die uitspraken Quinten Hermans countert: "Situatie is uit de hand gelopen, we willen ploegsfeer bewaren”

VIDEO. Hermans vertelt zelf zijn kant van het verhaal:

De Tourselecties zorgen dit jaar voor opvallend veel commotie. In Groot-Brittannië wordt Quick.Step lafheid verweten en wordt de vraag gesteld of Patrick Lefevere krankzinnig is geworden omdat hij Mark Cavendish thuis laat. In Nederland is er onbegrip omdat Jumbo-Visma, de nationale trots, slechts één renner van eigen bodem meeneemt: Steven Kruijswijk. Dat er wel drie Belgen geselecteerd zijn — Van Aert, Benoot, Van Hooydonck — steekt de ogen uit. In Wortegem-Petegem zit een lichtjes mokkende Tim Merlier aan de keukentafel: net Belgisch kampioen geworden, maar hij mag niet naar de Tour omdat hij Alpecin-Fenix verlaat aan het einde van het seizoen. Stuk voor stuk netelige kwesties.

Volledig scherm Aike Visbeek, hier rechts van Alexander Kristoff. © BELGA

Maar de opvallendste beslissing kwam van Intermarché-Wanty-Gobert. Man in vorm Quinten Hermans mag niet naar de Tour. Aike Visbeek, performance manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, verklaarde vanochtend de keuze van de ploeg: “Waarom hij er niet bij is? Sinds november is het al chaos met Quinten. Mensen van onze ploeg hebben geprobeerd om de schade te herstellen, maar de situatie is enkel maar uit de hand gelopen. Zelfs na persoonlijke gesprekken. Dat alles is geen goeie voedingsbodem om naar de Tour te vertrekken.”

Quote Als we Quinten een aanbod doen, kunnen we geen andere renner een aanbod doen. Ik heb maanden­lang alternatie­ven aan het lijntje gehouden, die aan het wachten waren op een antwoord. Op een gegeven moment zijn die alternatie­ven weg en zitten wij in de situatie dat we opnieuw de markt op moeten. Zijn huidige werkgever, die zo goed voor hem gezorgd heeft. Aike Visbeek

“Onze ploegsfeer is al de hemel ingeprezen sinds april, en die willen we te allen koste bewaren. Ik heb gelezen dat Quinten zegt dat hij bang was dat hij in de Tour voor een slechte sfeer zou zorgen, maar die sfeer was al slecht op voorhand. We hebben voor deze selectie gekozen en het is ons doel om een rit te winnen en top tien te eindigen in de eindstand met Louis Meintjes.”

Volledig scherm Aike Visbeek, vandaag op de persconferentie. © Photo News

Waarna Visbeek nog wat dieper in detail trad. “We zitten met vraagtekens. Waarom het allemaal zo gelopen is. Iedereen zal daar wel zijn verantwoordelijkheid en zijn aandeel in hebben, maar ook Quinten Hermans. Die kan niet zeggen: ‘Het is allemaal niet mijn schuld.’ Het gaat niet om welke beslissing hij uiteindelijk neemt, wel over het proces en hoe het allemaal is gelopen. Acht maanden lang zijn we bezig geweest. Om een praktisch voorbeeld te geven: als we hém een aanbod doen, kunnen we geen andere renner een aanbod doen. Ik heb maandenlang alternatieven aan het lijntje gehouden, die aan het wachten waren op een antwoord. Op een gegeven moment zijn die alternatieven weg en zitten wij in de situatie dat we opnieuw de markt op moeten. Zijn huidige werkgever, die zo goed voor hem gezorgd heeft. Die zo zijn best heeft gedaan voor hem.”

Quote Het is niet normaal wat er gezegd is geweest in de media. Ik woon in Zweden, gelukkig, maar Hilaire Van der Schueren, 74 jaar, krijgt bedreigin­gen op Facebook. Als je dat nog gaat aanwakke­ren, met die uitlatin­gen in de media, dan vind ik dat nogal wat. Aike Visbeek

Heeft Visbeek dan het gevoel dat Hermans de ploeg aan het lijntje heeft gehouden? “Ik ga niet in de ik-vorm spreken, want deze beslissing is niet door mij genomen. We maken de beslissing als groep en zo zijn we tot de constatatie gekomen dat dit geen goeie situatie was om drie of vier weken te presteren in Tour. We kunnen niet doen alsof er niks is gebeurd. We kunnen die gevoelens en emoties dan wel meenemen naar de Tour, maar dat hebben we niet willen doen”, aldus Visbeek, die niet wil bevestigen dat er fricties zijn tussen Hermans en ploegmaats. “Dat heeft er niks mee te maken, maar vorig jaar hebben we ook renners meegenomen naar de Tour die vertrokken en dat begon op een gegeven moment wel te wrijven. Ons sterke punt is de sfeer — is die goed, dan komen er goede resultaten. Het gaat niet over de beste acht renners te selecteren, het gaat over de ploeg te selecteren die vier weken lang goed kan presteren samen. Dát is de prioriteit. Op basis van zijn individuele kwaliteiten hadden we hem kunnen meenemen, maar als je het hele plaatje bekijkt, was het gewoon geen goede situatie. De timing is gewoon niet goed. We hadden Quinten in november al gewaarschuwd, toen de gesprekken begonnen. Om te voorkomen wat er nu gebeurt.”

“We moeten normaal blijven doen", klinkt het tot slot bij Visbeek. “Het is niet normaal wat er gezegd is geweest in de media. Ik woon in Zweden, gelukkig, maar Hilaire Van der Schueren, 74 jaar, krijgt bedreigingen op Facebook. Als je dat nog gaat aanwakkeren, met die uitlatingen in de media, dan vind ik dat nogal wat. Het is allemaal niet goed verlopen, da’s duidelijk.”

Volledig scherm De Tour-ploeg van Wanty-Gobert, vandaag op de persconferentie. © BELGA

Hermans: “Of dit een afrekening is? Dat gevoel heb ik wel” Hermans viel bijna van zijn stoel toen hij hoorde dat hij niet naar de Tour mocht. “Ik heb het er nog steeds moeilijk mee. Ik begrijp het niet en heb geen goede reden gekregen. Ik kan er dus weinig begrip voor opbrengen”, klonk het gisteren. “Om 17.30 uur kreeg ik een telefoontje van Aike Visbeek. Ik dacht dat het over het BK ging, omdat dat geen goede wedstrijd was. Maar hij deelde mee dat ik niet in de Tourselectie zat. Ik zag het niet aankomen. Ik dacht dat ik een certitude was. Zonder waarschuwing zo’n telefoontje ontvangen, is hard.” “Welke reden hij gaf? Dat de sfeer en motivatie eronder kon lijden. Maar de ploegleiding wist voor de Baloise Belgium Tour al dat er een akkoord is met een andere ploeg (Alpecin-Fenix, red.). En we reden een fantastische ronde. Dus ik vind dat een zwak excuus. Toen we verder discussieerden, stond Aike met zijn mond vol tanden. Hij kon er zich niet uitpraten. Toen wist ik dat het sportieve niet primeerde. Ik had mijn plaats in de Tourselectie. Dit is ook een verlies voor de ploeg, want ik had een meerwaarde kunnen zijn.” “De ploeg wordt nu in een slecht daglicht gebracht. Het is geen verstandige keuze. In sport moet altijd het sportieve primeren. Of dit een afrekening is? Dat wil ik niet zeggen. Maar dat gevoel heb ik wel. Als ze het op voorhand hadden meegedeeld, zou ik er nog begrip voor hebben. Maar nu is er nooit over gepraat. Jammer dat ik het 24 uur op voorhand te weten kom. Alles was geboekt, ik was ingecheckt voor mijn vlucht... Last minute dit laten weten, vind ik niet kunnen.” Volledig scherm © BELGA

Ben jij een wielerliefhebber? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News