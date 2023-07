Bedenker Alexander Kristoff over Philipsens bijnaam ‘Jasper Disaster’: “Hij kantelde achterover en toen viel hij recht op zijn gat”

Hij is op dit moment de beste sprinter van de wereld. Zelf hoort hij graag de bijnaam ‘De Vlam van Ham’, maar er was een tijd dat Jasper Philipsen (25) vooral ‘Jasper Disaster’ was. Bedenker Alexander Kristoff over de gekke stoten van zijn ex-ploegmaat. “Hij probeerde een wheelie en kantelde achterover.”

Alexander Kristoff trekt een brede grijns. Ja, hij wil graag vertellen waarom hij Jasper Philipsen tot ‘Jasper Disaster’ doopte, ondertussen vier jaar geleden. “We reden samen bij UAE en in zijn eerste jaar veroorzaakte Japser veel crashes, hij crashte zelf ook veel. Ik herinner me een fotoshoot voor de Ronde van Vlaanderen. Gaviria deed een wheelie en Jasper wilde hetzelfde doen voor de foto. Maar hij kantelde achterover en toen viel hij recht op zijn gat. Hij had zijn staartbeen echt pijn gedaan. De dag voor de Ronde! Sindsdien is hij ‘Jasper Disaster’.”

De Noorse sprinter van Uno-X moet er nog altijd om lachen. “Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Hij is een veel betere renner geworden en hij maakt veel minder fouten. Dus ik kan niet zeggen dat hij de bijnaam nog verdient. Maar toen was hij een beetje onhandig. En hij vergat ook veel dingen. Dan raakte hij zijn zonnebril kwijt, of vond hij zijn toiletzak niet, of was hij zijn schoenen vergeten. Hij was vaak een disaster, een ramp. De bijnaam was bedoeld als grap, niet om hem te beledigen.”

Het respect van Kristoff voor zijn elf jaar jongere ex-ploegmaat is groot. “Voor mij is er geen twijfel”, zegt hij. “Op dit moment is hij de beste sprinter ter wereld. Als je de eerste twee sprints in de Tour wint, ben je de beste. En hij won vrij duidelijk. Het is indrukwekkend hoe goed hij is geworden. Dat kon ik toen al zien bij UAE: hij was dan al een opkomende sprinter.”

Wat zijn de grote kwaliteiten van Philipsen? Kristoff: “Hij is sterk. Hij overleeft beklimmingen en heeft veel inhoud. Dat zag je bij zijn tweede plaats in Roubaix. Hij doet me denken aan de jonge versie van mezelf. Jasper heeft een grote motor, waardoor hij vaak iets frisser aan de finish komt, én hij heeft een goeie sprint. Dinsdag was een makkelijke rit, maar ook dan was hij de snelste. Hij is de snelste en de taaiste.”

“En hij heeft natuurlijk ook een heel goeie lead-out met Mathieu van der Poel. Die twee zijn een heel sterke combinatie. Om hen te kunnen kloppen moeten ze eerst een fout maken, maar dat hebben ze tot nu toe nog niet gedaan.”

