Bebloed gezicht en trui vol bloedspatten: Tsjech zorgt voor vreemd beeld tijdens Baloise Belgium Tour

“Kan niet meer verwachten na 9 dagen training”: Evenepoel beperkt schade en doet nog volop mee voor eindzege, Ayuso voert nummer op

Remco Evenepoel is nog niet op zijn topniveau. In de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland moest hij al snel passen en - net als woensdag - voor zijn eigen tempo kiezen. “Ik voelde me wel al veel beter”, zei Evenepoel achteraf. Uiteindelijk verloor de wereldkampioen zo’n twintigtal seconden op de groep met leider Gall, maar de Spanjaard Ayuso pakte wél een minuut terug na een knap nummer. Wout van Aert ging mee in de vroege vlucht.