Bauke Mollema juicht na knappe solo van ruim 40 kilometer in overgangsrit

Op 42 kilometer van de streep ging Mollema er alleen vandoor. De Nederlander maakte indruk en reed in een mum van tijd een voorsprong van een dikke minuut bij elkaar. Nadien bleef het verschil status quo. Straffe prestatie van Mollema, die naar zijn tweede ritzege ooit in de Tour soleerde. Vier jaar geleden was hij de beste in de vijftiende etappe naar Le Puy-en-Velay.