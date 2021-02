Ballerini wint in de Provence, maar het is de wereldkampioen die indruk maakt: “Deze Alaphilippe is overal kopman”

Wielrennen Aflevering 1. Koers zkt. Vrouw gaat van start met pittige techniek­trai­ning: “Er zitten meiden bij die écht potentieel hebben”

6 februari Met ruim 3.000 vrouwen waren ze, maar straks krijgt er maar eentje een profcontract. Starcasino Cycling Team deed met Koers zkt. Vrouw een oproep om vrouwelijk wielertalent van eigen bodem te strikken. De respons was gigantisch, aan de vrouwen zelf nu om hun kunnen te tonen. Te beginnen met een techniektraining in Lovendegem. En of het er pittig aan toeging. “Ik ben twee keer over de kop gegaan.” Maar ook enkele toekomstige sterren. “Er zitten meiden bij die écht potentieel hebben.”