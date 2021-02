Ballerini schiet meteen raak voor Deceuninck-Quick.Step: “Een droom die uitkomt”

Wielrennen Evenepoel bevestigt mail naar UCI-voorzitter: “Ik werd zwartge­maakt terwijl ik half gebroken in zetel lag”

25 februari Remco Evenepoel bevestigt dat hij een mail naar UCI-voorzitter David Lappartient stuurde om zijn ongenoegen te uiten over het onderzoek na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. “Terwijl ik half gebroken in de zetel lag, probeerden ze me zwart te maken.” Evenepoel houdt ook vast aan het idee dat hij zonder competitie in de benen de Giro (8 mei) aanvat.