Ballerini dolgelukkig na zege in Omloop: “Een droom die uitkomt”

OmloopDe kop is eraf voor Deceuninck-Quick.Step in de klassiekers. Davide Ballerini schoot weer raak voor de ploeg van Patrick Lefevere in de Omloop. Voor de Italiaan is het al zijn derde zege van het seizoen, maar wel met voorsprong de belangrijkste. “Hier droomde ik van als kind.”

Met de vingers in de neus won Ballerini de sprint in Ninove, na geweldig werk van zijn ploeg. “Ik heb er geen woorden voor”, zei hij daarover. “Dit is een speciaal jaar, met de beste seizoensstart uit mijn carrière. Ik zit intussen al aan drie overwinningen. Maar de Omloop steekt er natuurlijk bovenuit.”

Deze zege geeft vertrouwen richting toekomst. “Hopelijk blijf ik presteren”, aldus Ballerini. “Ik ben heel blij om met deze ploeg in België te winnen. Een droom die uitkomt. Mijn doel is nu Parijs-Roubaix, maar er komen uiteraard nog klassiekers aan.”

Stybar: “Ik viel over het wiel van Ballerini”

Zdenek Stybar smakte op zo'n 26 kilometer van de streep tegen de grond. “De schade van mijn val op weg naar de Muur valt wel mee. Ik bloed hier en daar een beetje, maar verder heb ik me niet al te veel pijn gedaan. Er was plots een beweging van links naar rechts in de groep en ik viel over het wiel van Ballerini. Ik kon niets doen, want voor ik het wist lag ik op de grond.”

“Met Ballerini hadden we uiteraard een hele snelle man bij, vanwie we weten dat hij het kan afwerken. Als je ziet hoe hij reed in de Tour de la Provence en wie hij daar klopte in de sprint en op welke manier... Dan weet je dat we iemand extra hebben waar we op kunnen rekenen om te winnen.”

Stewart: “Had deze tweede plek niet verwacht”

De 21-jarige Jake Stewart verbaasde vriend en vijand met een tweede plek in de Omloop. “Overweldigend”, noemt de talentvolle Brit van Groupama-FDJ het. “Ik wist dat de conditie goed zat, maar dit had ik nu ook niet verwacht. Ik had wel in de mot dat het hier op een sprint kon uitdraaien, want er stond geen wind. Dat maakte de koers iets makkelijker dan normaal. Uiteindelijk werd Ballerini perfect gebracht, logisch dat hij het afmaakte. En hoe mijn programma eruitziet? Dat moeten we nog bekijken. Mijn doel is om dit seizoen een profzege te pakken.”

