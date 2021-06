Astana zet teammanager Vinokourov op straat vlak voor start Tour de France

Drie dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk je teammanager ontslaan, het is wel wat. Alexander Vinokourov, die na zijn carrière als profrenner bij Astana aan de slag ging als manager, maakt het mee. Het team van Astana was al geïnstalleerd in het hotel, toen Vinokourov een mailtje met het slechte nieuws in de bus kreeg. De Kazach won in het verleden vier ritten in de Tour, in 2003 werd hij derde in de eindstand.