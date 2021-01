Astana trekt met Fuglsang en Lutsenko naar de Ronde van Vlaanderen

Fugslang reed de Ronde al een keer in 2016 en eindigde toen als 25ste. De Deen won vorig jaar de Ronde van Lombardije en het jaar voordien La Doyenne. Nu wil hij ook nog eens proeven van de Ronde en wie weet zijn slag slaan in het Monument.

Fugslang begint zijn seizoen in de Ronde van Valencia die start op 3 februari, indien COVID-19 het toelaat. Daarna volgt de Strade Bianche, waar hij al verschillende ereplaatsen liet optekenen, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van het Baskenland, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Verder start hij in de Ronde van Zwitserland, de Tour en droomt hij van de Olympische Spelen in Tokio. Fuglsang werd tweede tijdens de wegrit in Rio de Janeiro, na Greg Van Avermaet.