Astana Qazaqstan maakt de komst van Mark Cavendish bekend: “Het plezier en de honger zijn nog onaangetast”

“Ik kijk heel erg uit naar dit nieuwe avontuur”, zei Cavendish op de teamwebsite. “Ik reed vele jaren met Alexandre Vinokourov (de sterke man van Astana, red.) , en nu rij ik met zijn twee zonen (die voor het Development Team van Astana uitkomen, red.) . Ik herinner me hen nog als kinderen. Astana Qazaqstan wordt een fantastisch team om succesvol te zijn voor mij. Ik heb al een lange carrière achter de rug, maar het plezier en de honger zijn nog onaangetast. Ik kijk er naar uit deel uit te maken van een succesvolle ploeg, zowel in dienst als met mezelf als kopman die als eerste over de finish rijdt. Het doel is altijd om op het podium te staan.”

Astana wordt het zesde team voor Cavendish, na HTC-High Road (2007-2011), Sky (2012), Quick-Step (2013-2015 en 2021-2022), Dimension Data (2016-2019) en Bahrain (2020). Hij heeft 161 profzeges op zijn naam, waarvan 53 in een grote ronde. In 2011 en 2021 won hij het puntenklassement in de Tour, in 2013 deed hij dat in de Giro, in 2010 in de Vuelta. In 2009 won Cavendish met Milaan-Sanremo ook een monument en in 2011 kroonde hij zich in Kopenhagen tot wereldkampioen. Op de piste veroverde hij in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver in het omnium. Drie keer werd hij wereldkampioen ploegkoers (2005 met Rob Hayes, 2008 en 2016 met Bradley Wiggins).