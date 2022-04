Asgreen verliest stukje oor, Merlier geopereerd aan elleboog: het medisch bulletin van Parijs-Roubaix

WielrennenAltijd omvangrijker dan bij om het even welke andere koers: het medisch bulletin van Parijs-Roubaix . Ook nu was het voor veel onfortuinlijken weer wonden likken. Kasper Asgreen verloor een stuk oor, Tim Merlier werd na aankomst geopereerd aan zijn elleboog.

Nog voor de eerste kasseistrook geraakte Kasper Asgreen zondag al verstrikt in een valpartij, waarbij onder meer ook Victor Campenaerts was betrokken. “Een ‘vieze’ val”, aldus Quick.Step-Alpha Vinyl-ploegleider Wilfried Peeters. “Kasper liep vooral verwondingen op in nek en aangezicht.” Naar verluidt verloor de Deen ook een kleine stukje oor en hield hij er een afdruk van een tandwiel aan over in het been.”

Tot het Bos van Wallers bleef hij constant tussen de volgwagens hangen en was het knokken om terug te keren. Asgreen blijft nog even in België, omdat zijn vriendin Gabrielle (Pilote Fortin, red.) woensdag de Waalse Pijl voor vrouwen rijdt.” Ook Florian Sénéchal kwam in de finale ten val door een onvoorzichtige fan, maar hield daar gelukkige geen zware blessures aan over.

Kasper Asgreen (links) met Florian Sénéchal in het Bos van Wallers.

Tim Merlier terug thuis na operatie en nachtje ziekenhuis: «Komt normaal wel goed voor Giro»

Tim Merlier bereikte Roubaix als veertigste, met een lelijke wonde aan de rechter elleboog. Van de Vélodrome ging het meteen naar het ziekenhuis waar hij meteen een ‘operatie’ onderging. “In wezen werd de wonde wat meer opengetrokken om ze goed en volledig te kunnen reinigen”, verduidelijkte hij. “De slijmbeurs werd verwijderd en er is wat dood vlees weggeknipt. De wonde is deels genaaid en er werd ook een drainage aangebracht omdat het vuil tot aan de hele andere kant van mijn elleboog zat — blijkbaar staken de steentjes zelfs tot in de spier.”

Na een nachtje in observatie mocht Merlier terug naar huis. “De blessure moet nu goed worden opgevolgd. Normaal vertrok ik vandaag (gisteren, red) op hoogtestage in functie van de Giro, maar na het overlijden van mijn grootmoeder was dat sowieso uitgesteld. Mijn deelname aan de Ronde van Italië komt in principe niet in het gedrang.”

Tim Merlier.

Kwamen ook gehavend uit de ‘Hel’:

* Lewis Askey (Groupama-FDJ): wonde aan linkerknie, behandeld in ziekenhuis

* Victor Campenaerts (Lotto-Soudal): pols en rug geraakt, wellicht geen breuken, enkel ligamenten geraakt

* Clément Davy (Groupama-FDJ): verwondingen aan linkerelleboog en -schouder

* Felix Gross (UAE Emirates): verwonding aan linkerschouder, overgebracht naar het ziekenhuis

* Mads Pedersen (Trek-Segafredo): gekneusde rechterhand

* Rasmus Tiller (Uno-X): breuk van het linkersleutelbeen, voor enkele weken out

* Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise): linkersleutelbeen gebroken op vier plaatsen, met spoed geopereerd in het ziekenhuis.

Lewis Askey.

