Arvid de Kleijn wint eerste etappe Ronde van Turkije, Philipsen en Cavendish komen er niet aan te pas

WielrennenArvid de Kleijn heeft de eerste etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. In een massasprint haalde de 27-jarige Nederlander het nipt voor Halvorsen. Cavendish en Philipsen kwamen er niet aan de pas. Deze eerste etappe in de Ronde van Turkije stond in het teken van de terugkeer van Fabio Jakobsen in het peloton. De Nederlandse sprinter maakte vorig jaar in de Ronde van Polen een doodsmak en is na een lange revalidatie weer renner.

Alles in deze eerste etappe in de Ronde van Turkije stond in het teken van de terugkeer van Fabio Jakobsen in het peloton. De Nederlandse spurtbom stond zonder ambitie aan de start en hoopt zich snel thuis te voelen in het peloton. Door het noodweer was het niet zeker of de Ronde van Turkije vandaag van start kon gaan, maar uiteindelijk werd er een alternatief gevonden. Een etappe van slechts 72,4 kilometer die de mannen met snelle benen toelachte.

Onze landgenoot Sean De Bie en de Nederlander Ivar Slik kozen al snel voor het hazenpad en bleven lange tijd vooruit. Het waren Deceunick-Quick.Step voor Cavendish en Jakobsen, Alpecin-Fenix in dienst van Philipsen en Israel Start-Up Nation voor Greipel die het tempo in het peloton bepaalden. Op zes kilometer van de streep was het avontuur van De Bie en Slik ten einde.

Zo gingen we met een voltallig peloton naar de meet. In die sprint mocht Arvin de Kleijn het zegegebaar maken. Hij was de snelste van het pak voor Halvorsen. Arvin de Kleijn is eveneens de eerste leider in deze Ronde van Turkije. En Jakobsen? De Nederlander finishte in de buik van het peloton en mag dit ook als een overwinning zien.

