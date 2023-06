Arnaud De Lie voelt zich terug renner na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke: “Ik denk niet dat ik getraumatiseerd ben”

Wielrennen“Ik kan terug met journalisten spreken.” Arnaud De Lie (21) zet zijn bekende grijns op. Zijn humor en goeie humeur zijn terug. Drie weken na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke voelt de Ardennees zicht opnieuw coureur. “Zelfs al is het maar voor een uur, dan nog wil ik starten op het BK.”

Hoe gaat het met je?

“Elke dag beter. Het was geen gewone valpartij - sleutelbeen gebroken, rib gebroken, barst in het borstbeen, klaplong - maar vandaag gaat het goed.”

Heb je nog pijn?

“Op vlak van pijn ben ik redelijk gespaard gebleven. Mijn borstbeen deed wel wat pijn en ik voelde mijn rib, maar die sleutelbeenbreuk heeft bijvoorbeeld nooit pijn gedaan. Dat was de eerste operatie in mijn leven, maar ik had niet veel stress. Ik ga wel nog eens terug moeten: het plaatje dat ze geplaatst hebben, weegt wel wat en ik wil de heuvels nog over geraken.” (grijnst)

En de klaplong?

“De eerste dagen was diep inademen moeilijk. Ik ben ondertussen op controle geweest: de longen zijn in topvorm, de benen niet.”

Volledig scherm De Lie mocht dit jaar al vier keer juichen: in de Classica Valenciana, na dubbele ritwinst in de Ster van Bessèges en in de GP du Morbihan. © AFP

Wat doe je ondertussen al weer?

“De eerste week helemaal niks, ik kon ook niet. Sinds een paar dagen fiets ik opnieuw. Tochtjes van anderhalf uur, twee uur, op het gemak. Ik ben ondertussen ook begonnen bij de kinesist.”

Heb je tijd gehad om je vader te helpen op de boerderij?

“Dat ga ik meteen na dit interview doen. We gaan hooi binnenhalen. In het begin merkte ik dat mijn lichaam liever niks wilde doen, het enige waarmee ik kon helpen, was de kalfjes melk geven, maar ondertussen zijn mijn dagen goed gevuld.”

Hoeveel werk heb je als renner voor de boeg?

“Ik heb geluk dat ik niet snel veel spiermassa verlies, maar het is logisch dat ik nog werk heb. Het belangrijkste is dat ik niet getraumatiseerd ben na die val, denk ik. Ik ben niet bang om opnieuw te koersen en opnieuw te sprinten. Als je een auto-accident gehad hebt, zeggen ze dat je zo snel mogelijk opnieuw moet rijden. Ik denk dat dat na een val in de koers ook zo is. Een kerel voor me heeft een fout gemaakt en als dat in de sprint gebeurt, dan val je, maar ik moet vertrouwen hebben in de renners rond me: in het peloton heb je niet alles zelf in de hand. Ik ga niet zeggen dat de val een goeie herinnering is, maar ik kan er al grapjes over maken.”

De ploegmaats ontfermen zicht over De Lie na zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke.

Je bent niet kwaad op iemand?

“Toch. De renner die voor me reed, maakte een grote fout. Hij reed in het wiel van de coureur voor hem. Ik ga zijn naam niet noemen, in principe kan dat ook een ongeluk zijn, maar als ik zie dat hij achteraf aan het lachen is omdat hij er goed vanaf gekomen is met zijn blessures... Dan had hij beter gezwegen en zou hij beter beseffen dat er door zijn schuld drie collega’s naar het ziekenhuis zijn gevoerd.” (de beelden lijken aan te geven dat het om Gleb Syritsa, Rus van Astana, gaat, red.)

Heb je al aan je volgende sprint gedacht?

“Normaal zal dat in de Ronde van Wallonië zijn. Dat is nog anderhalve maand, ik hoop daar weer een goed niveau te halen.”

Het BK is uitgesloten?

“Ik was er graag bij geweest, en ik sluit het niet helemaal uit, maar het wordt heel moeilijk, zelfs om er aan 80 procent aan de start te staan. Maar zelfs als ik maar één uur kan meerijden, wil ik het doen. Een rugnummer opspelden zou een morele opsteker zijn. Aan de titel moet ik niet meer denken. Gelukkig ben ik nog jong: ik vertel tegen mezelf dat ik nog meer dan tien kansen ga krijgen om kampioen te worden.”

Kan je aanwezigheid iets betekenen voor de ploeg?

“Misschien kan het wat druk wegnemen. Maar laat het duidelijk zijn: de kans dat ik ga, is klein, en als ik ga, moeten de ploegmaats niet aan mij denken. Als het tot een sprint komt, moeten ze de kaart van Milan Menten trekken. Milan doet het top.”

De Lie in actie tijdens Parijs-Roubaix.

Wat zijn je echte doelen nog dit jaar?

“In augustus zijn er wat interessante eendagskoersen, en daarna hoop ik de GP Quebec te rijden, daar droom ik al lang van. Het EK in Nederland interesseert me ook. Het is een kampioenschap van tweede klasse, maar ik ben gemotiveerd. Ik heb er al met Sven Vanthourenhout over gesproken. Hij heeft me gezegd dat er een grote kans is dat ik kan gaan.”

Is er iets positiefs dat je meeneemt uit deze periode? Iets dat je geleerd hebt?

“Goeie vraag. Tom Steels zei tegen Maxime Monfort dat hij in het begin van zijn carrière ook veel gevallen is, maar dat die valpartijen hem wel geleerd hebben hoe hij moet sprinten. Ik weet niet of Arnaud De Lie een echte sprinter is. Ik ben heel snel, misschien wel een van de allersnelsten, maar ik heb niet het instinct van de pure sprinter zoals een Olav Kooij. Ik moet nog leren hoe ik in de finale moet bewegen in het peloton. Ik ben niet gemaakt om midden in het pak te blijven zitten, ik denk dat ik beter kan doen zoals Wout van Aert: die zit al op drie kilometer van de finish in tweede of derde positie.”

Tot slot: vorig jaar viel je ook in Duinkerke. Keer je er nog terug?

“Het was de bedoeling om die pagina dit jaar om te draaien. Dat is niet echt gelukt. Ik ben niet bijgelovig, maar ik denk dat ik volgend jaar eens oversla en voor de Giro ga kiezen - die wil ik zeker ook een keer rijden in mijn carrière.”

