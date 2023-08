Arnaud De Lie verzilvert overmacht Lotto Dstny in Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens

UITSLAG. Werkmier Ghekiere knap 21ste, drievoudig wereldkam­pi­oe­ne Vos pas 47ste

Lotte Kopecky was oppermachtig in Glasgow en mag een jaar lang in de regenboogtrui rondrijden. Drievoudig wereldkampioene Marianne Vos kwam er helemaal niet aan te pas en bolde als 47ste over de streep. Ontdek hieronder de volledige uitslag.