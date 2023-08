Arnaud De Lie verlengt bij Lotto Dstny: “Hoe langer mijn seizoen duurt, hoe liever”

Wielrenner zonder armen krijgt na wereldti­tel polshorlo­ge cadeau, maar hij ziet er zelf de humor van in

Niet alleen Remco Evenepoel en Lotte Kopecky vielen op het Super-WK wielrennen in Glasgow in de prijzen. Ook de G-sporters kregen vorige week in Schotland hun kans, daarbij een opvallend moment voor de Spanjaard Ricardo Ten - die net als Lotte Kopecky drie keer wereldkampioen werd in één week tijd.