Arnaud De Lie rijdt na nieuwe podiumplaats in Clasica Almeria nu ook de Omloop: “In zijn huidige vorm is hij een waardevolle toevoeging”

WielrennenMatteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) heeft de Clasic de Almeria gewonnen. De Italiaan sprintte na 190,3 kilometer in Roquetas De Mar naar de zege, voor de Belgen Jordi Meeus (BORA - hansgrohe) en Arnaud De Lie (Lotto Dstny). Die laatste kwam ei zo na ten val. Binnen twee weken treedt De Lie aan in de Omloop.

Het kan ook niet élke keer prijs zijn. In de Clasica de Almeria kon Arnaud De Lie in de slotfase rekenen op nog een handvol ploegmaats van Lotto-Dstny. “Maar hij zat zelf iets te ver”, aldus sportief manager Kurt Van de Wouwer. De Lie kwam in de slotmeters ook nog ei zo na ten val. Gevolg: tweede, na Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Jordi Meeus werd derde, plaats die hij zaterdag ook al innam na Ben Turner (INEOS Grenadiers) en Simon Clarke in de Ronde van Murcia-Costa Cálida.

“We hadden vooraf een goed plan opgesteld en dat hebben we ook bijna tot in de perfectie uitgevoerd”, reageerde Arnaud De Lie. “We lieten ons niet verrassen door de sterke wind en reden een heel aandachtige eindfase. Alles ging super tot op iets minder dan twee kilometer van de finish, waar een kleine inschattingsfout bij een rondpunt ervoor zorgde dat we elkaar wat kwijtraakten.”

“De jongens deden er nog alles aan om me vooraan te brengen maar ik moest mijn sprint van iets te ver lanceren. Ik reed nog een snelle sprint maar moest me neerleggen bij een tweede plek vandaag. Het is uiteraard jammer om net naast de winst te grijpen in een mooie wedstrijd als de Clasica Almeria, maar het is even belangrijk om te zien dat het team er staat en opnieuw sterk werk heeft geleverd. We zijn een hechte groep en dat is ook belangrijk met het oog op de komende weken.”

Straks ook in de Omloop

De Lie, al aan drie zeges dit seizoen, wordt op zaterdag 25 februari één van de grote blikvangers in de Omloop. Dat heeft zijn ploeg Lotto-Dstny bevestigd op Twitter. “Na overleg met de staff en het team hebben we de Omloop toegevoegd aan zijn kalender. In zijn huidige vorm is hij een waardevolle toevoeging voor het team”, aldus Lotto-Dstny. Aansluitend rijdt De Lie Parijs-Nice en Milaan-Sanremo. (JDK)

