Arnaud De Lie maakt andermaal indruk in Ster van Bessèges: “Was echt niet vanzelfsprekend”

WielrennenOpnieuw prijs voor Arnaud De Lie in de Ster van Bessèges. De 20-jarige renner van Lotto-Dstny won op indrukwekkende wijze de sprint in de derde etappe van de Franse rittenkoers. De Lie blijft zo ook in de leiderstrui.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Woensdag was De Lie al aan het feest in de openingsetappe nadat hij knap Mads Pedersen had geklopt in de sprint. Ook vandaag etaleerde het talent van Lotto Dstny zijn klasse. Ondanks dat hij bergop eerder had gelost, in de slotkilometers nog een stevige kopbeurt voor zijn rekening had genomen in een ontsnapping én gegrepen werd, schudde hij nog een ijzersterke spurt uit zijn benen. Bijzonder knap.

Voor De Lie is het al de derde overwinning op vier koersdagen, hij verstevigt dankzij zijn zege van vandaag ook de leiderstrui in de Ster van Bessèges.

Opmerkelijk: Valentin Ferron werd tweede na De Lie. Ferron is de renner die zich gisteren vastklampte aan een brug bij een massale valpartij. De etappe werd na die val geneutraliseerd. Ferron kwam er met de schrik vanaf en stond vandaag dus al op het podium. Sep Vanmarcke werd vijfde. De Ster van Bessèges gaat morgen verder met de koninginnenetappe met aankomst bovenop Le Mont Bouquet.

Volledig scherm © AFP

De Lie: “Was lange sprint, maar zo heb ik het graag”

“Deze overwinning lijkt op het eerste zicht vanzelfsprekend, maar dat was het allerminst”, vertelde De Lie. “We hadden verwacht dat de koers al vroeg zou ontploffen, maar uiteindelijk werd er pas oorlog gemaakt op het lokaal circuit. Op de voorlaatste beklimming was ik niet meteen mee, maar gelukkig waren er mijn ploegmakkers die me terug vooraan brachten. Op de laatste beklimming deed ik er alles aan om te volgen, maar ik was eerlijk gezegd wat door mijn beste krachten heen en ging als laatste van de kopgroep de technische afdaling in, waar het scheurde.”

“Uiteindelijk kwam het allemaal samen in de laatste kilometers en pareerde ik nog een versnelling van een UNO-X-renner, want aanval is de beste verdediging, toch? We werden teruggepakt en ik kon nog voldoende herstellen. Ik moest een lange sprint rijden, maar zo heb ik het graag. Het is fantastisch om opnieuw knap werk van het team af te ronden, want zonder Sébastien Grignard en Cedric Beullens aan de start was het toch niet evident vandaag.”

“De aankomst bergop morgen? Uiteraard moet je een leiderstrui altijd zo goed mogelijk verdedigen, maar het is echt wel een zware beklimming. Ik verwacht niet dat het zal lukken, maar we zullen er in ieder geval alles aan doen.”

Volledig scherm © AFP