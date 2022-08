Arnaud De Lie en Victor Campenaerts snappen waarom ze niet naar WK kunnen: “De ploeg heeft ons nodig”

WielrennenGeen Victor Campenaerts en Arnaud De Lie op het WK in Australië. Beiden zijn gegeerd door bondscoach Sven Vanthourenhout, maar Lotto-Soudal wil hen niet laten gaan. Reden: de puntenstrijd voor het behoud in de WorldTour. Om diezelfde reden mag Caleb Ewan dan weer wél gaan. Campenaerts en De Lie zijn begripvol.

Campenaerts mag niet naar het WK als meesterhelper. De Lie zal geen gooi kunnen doen naar de titel bij de beloften. Bij Lotto-Soudal doen ze het af als een “non-issue”. Want er is nooit een officiële vraag geweest vanuit de bond over wie beschikbaar zou zijn of wie niet, klinkt het. Dat is niet per se gelogen, tenslotte maakt Sven Vanthourenhout pas op 30 augustus zijn selectie bekend. Maar de bondscoach hoeft geen moeite te doen: de keuze van Lotto-Soudal staat vast.

“Ik heb een reactie voorbereid”, grapt Victor Campenaerts. Hij wist dat de vraag zou komen. “Eerst en vooral: het is altijd een eer om voor de bond te rijden. Natuurlijk zou ik graag meegaan naar het WK, maar België kent een weelde aan goede coureurs: er zijn veel renners die mijn plaats kunnen innemen in de WK-selectie, maar omgekeerd zijn er weinig coureurs die in mijn plaats punten kunnen pakken bij Lotto-Soudal.”

En dus toont Campenaerts begrip voor de keuze van zijn bazen. “Het is zo overlegd en de reden is duidelijk”, zegt hij. “Mocht het WK niet in Australië worden gereden, dan was er geen probleem. Maar nu ben je zolang weg terwijl er in België allemaal mooie koersen zijn waar er naast punten ook mooie overwinningen te pakken zijn. We willen heel graag in de WorldTour blijven. Lukt dat, dan zitten we drie jaar op ons gemak. Dan kan ik weer zonder zorgen deel uitmaken van de Belgische selecties.”

Volledig scherm Victor Campenaerts. © Photo News

Zelfde geluid bij De Lie. “Ik denk dat jullie het niet goed begrepen hebben”, zegt hij. “Het is niet Lotto dat niet wil dat ik naar het WK ga, ik ben het zelf. Oké, in het begin van het seizoen was dat beloften-WK een doel, maar ik wil in de WorldTour blijven. Ga ik naar Australië, dan mis ik vier koersen in eigen land.”

Dat de bondscoach een selectie rond hem wilde bouwen, doet De Lie niet van idee veranderen. “Een wereldtitel is natuurlijk mooi, maar mocht ik winnen, dan zou ik die trui toch nooit kunnen tonen. Voor mij is dat dus geen extra. Het is beter om een echte belofte mee te nemen. Ik ben dus helemaal niet boos om deze beslissing. Er komen nog WK’s genoeg. In mijn hoofd ben ik prof, en de ploeg heeft mij nu nodig.”

Gisteren bewees hij alweer hoe belangrijk hij is: winst in de Egmont Cycling Race in Zottegem, in de massasprint voor Arnaud Démare. De jonge Waal is de levensader van Lotto-Soudal richting WorldTour. Kan je de ploeg dan verwijten dat ze het eigenbelang laat primeren op het nationale engagement? Idem voor Campenaerts: wat heeft Lotto eraan als die Van Aert of Evenepoel aan een wereldtitel zou helpen in Wollongong?

Alleen flauw van de ploeg dat het niet openlijk toegeeft waarom deze keuze wordt gemaakt. Al het hele jaar wordt de strijd om de UCI-punten en de WorldTourlicentie afgedaan als niet belangrijk, terwijl te horen is dat het behoud in de WorldTour voor de nieuwe cosponsor DSTNY cruciaal is. Zakt Lotto een divisie, dan zou de sponsor zomaar kunnen afhaken. Een non-issue?

Volledig scherm Arnaud De Lie won zondag de Schaal Sels. © Photo News

Ewan mag wél

Gek genoeg zullen op het WK wel degelijk profrenners van Lotto-Soudal aanwezig zijn. Duitsers Rudiger Selig en Michael Schwarzmann mogen wel gaan, indien ze geselecteerd worden. Zij behoren immers niet tot de tien best scorende renners van Lotto-Soudal en enkel de punten van de tien best scorende renners komen in aanmerking voor de strijd om het behoud. Met 406 punten is Caleb Ewan de vierde best scorende renner (De Lie sprokkelde al 1.570 punten, Campenaerts 732) van Lotto-Soudal dit seizoen. Zijn punten zijn van groot belang. Indien Ewan geselecteerd wordt door de Australische bondscoach, mag hij wel gaan. Een WK in eigen land wil hij niet missen en Lotto-Soudal hoopt dat Ewan op het WK punten scoort. Een wereldtitel levert 600 punten op. De tiende plaats ook nog 100 punten. Een wereldtitel van De Lie bij de beloften is goed voor 200 punten, maar die gok wil/durft de ploeg niet maken.

Volledig scherm Caleb Ewan. © Photo News

Volledig scherm © Photo News