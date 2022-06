Arnaud De Lie, de nieuwe sensatie in de sprint, straks ook in de klassiekers? “Ja, vergelijk hem maar met Boonen”

Wielrennen Waarom Wout van Aert weer een beetje harder in de groene trui gelooft

Zijn sprintersbenen heeft Wout van Aert alvast niet op de Sierra Nevada achtergelaten, zo zag onze chef wielrennen in Frankrijk. Dat was een dingetje, na een hoogtestage van twintig dagen in Spanje. Hoe Wout van Aert maandag van zijn berg is neergedaald en hoe zich dat zondag zou vertalen in de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné.

5 juni