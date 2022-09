Armstrong, Ullrich, Wiggins en Cavendish vol lof over Evenepoel: “De manier waarop hij wint getuigt van grote dominantie”

WielrennenMooie woorden over Remco Evenepoel in ‘The Move’, de podcast van Lance Armstrong. De Amerikaan had naar aanleiding van het WK wielrennen een uitzonderlijk panel met Jan Ullrich, Mark Cavendish en Bradley Wiggins: “Evenepoel is een ongelofelijke coureur.”

18 wereldtitels, 10 eindoverwinningen in grote wielerrondes en (voorlopig) 65 ritzeges in de Tour. Een mens zou haast jaloers zijn op de zitbank in Mallorca waar Lance Armstrong, George Hincapie, Mark Cavendish, Bradley Wiggins en Jan Ullrich samen met Johan Bruyneel nakaartten over het WK wielrennen in Wollongong.

“Het was een uitzonderlijke prestatie van Evenepoel”, opende Armstrong de debatten in zijn podcast ‘The Move’. “Johan Bruyneel had Remco getipt in een andere podcast. (lacht) De mensen die hem volgden en geld op Evenepoel hebben ingezet zijn nu rijk.”

Bruyneel: “Klopt. Evenepoel is een ongelofelijke coureur. De manier waarop hij telkens wint, getuigt van absolute dominantie. De tweede staat niet eens op de foto. De verschillen bij zijn overwinningen zijn ongezien in het moderne wielrennen. Normaal gaat het over kleine marges, bij hem is dat anders.”

Volledig scherm Lance Armstrong The Move © rr

Jan Ullrich zat ooit in dezelfde situatie als Evenepoel. Als godenkind van het Duitse wielrennen torstte hij de verwachtingen van een hele natie op jonge leeftijd. “Ik wil Evenepoel feliciteren. (lacht) Al moet ik zeggen dat wat Mathieu van der Poel op dit WK tegenkwam, meer Jan Ullrich is dan wat Evenepoel heeft gedaan.”

“Neen, serieus nu. Ik weet dat er nu nog meer naar hem zal gekeken worden met die regenboogtrui en dat de druk nu misschien nog groter wordt. Maar hij heeft een goeie ploeg en een goeie omkadering, denk ik. Hij gaat ook trouwen, hoor ik. Dat zijn allemaal belangrijke zaken die voor stabiliteit zorgen.”

Armstrong, Cavendish en Wiggins gaan daar nog wat dieper op in. “Toen wij kwamen, was de koers niet groot in onze landen. In België ligt dat anders, waardoor het voor Evenepoel zeker niet makkelijker is. Maar hij kan daar heel goed mee om. Hij weet wat hij kan en is heel erg gefocust", aldus Cavendish.

Volledig scherm © Photo News

Wiggins: “Er is altijd de druk en de verwachting van een volgende Merckx in België. Net zoals ze in Frankrijk dromen van de nieuwe Hinault. Weet je, Evenepoel wint ook op dezelfde manier als Merckx, maar zolang hij geen grote ronde won, was er scepsis.”

Cavendish: “Hij verdeelt de publieke opinie, maar ik denk dat het met zijn prestatie van de laatste weken wat aan het keren is. Ik voel met hem mee. Nu willen ze hem allemaal in de Tour. En ik weet als ze hem naar daar sturen dat hij er alles aan zal doen om daar te presteren.”

“Ook in de wedstrijd. Hij wist wat hij deed. In Luik wist hij ook al de hele dag wat hij zou doen op La Redoute. Hij is het niveau ook helemaal meester. Dit was een koers van 4.000 hoogtemeters. Tien jaar geleden had je dan in de finale nog 5 man over. Nu kan iedereen dat bijna en nog steekt hij erbovenuit.”

Lees ook.

Armstrong aan Ullrich: “Heel blij om je zo te zien, makker” Terwijl Lance Armstrong en Bradley Wiggens voor de podcast nog op de lappen gingen, hield Jan Ullrich het verstandig. De Duitser is na een aantal moeilijke jaren weer mentaal gezond. “Ik ben blij dat je er niet bij was gisteren”, vertelde Armstrong aan zijn voormalige concurrent. “Kijk, vorig jaar waren we blij om je te zien en onze podcast te ontvangen. Nu kan ik zeggen dat ik zie dat het echt goed met je gaat en dat doet heel veel deugd.”