Armstrong en Bruyneel geven hun prono voor de Ronde: “Doe mij maar Van der Poel, ik hou van wat hij doet”

WielrennenWout van Aert, Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe? Morgen rijden we eerst nog Dwars door Vlaanderen, maar de koorts voor de Ronde stijgt. Ook bij Lance Armstrong en de gasten van zijn podcast The Move. “Ik ga voor Van der Poel”, zegt de zevenvoudige Tourwinnaar.

Zelf reed hij de Ronde van Vlaanderen vijf keer, met als beste resultaat een 27ste plaats in 2010. Niet dat Lance Armstrong een echte specialist is in het Vlaamse werk, maar als de Amerikaan spreekt luisteren we ondanks zijn verleden nog altijd graag eens naar wat hij te zeggen heeft. In zijn podcast had Armstrong het met voormalig knecht George Hincapie en oud-ploegleider Johan Bruyneel over het klassieke voorjaar.

Het drietal stond eerst stil bij Gent-Wevelgem. “Het was een epische wedstrijd waarin vanaf het begin gekoerst werd. Gent-Wevelgem is ook veranderd bij vroeger. De koers is zwaarder geworden en die beklimming van de steilste kant van de Kemmelberg hakt er echt wel in. Wij reden langs die kant naar beneden, het waren de engste afdalingen die ik ooit deed”, begint George Hincapie die zelf Gent-Wevelgem won in 2001.

Quote Het is gek hoe snel Wout fysiek recupe­reert. Twee dagen na de E3 kwam er in Wevelgem niemand aan zijn wiel. Wout blaakt van zelfver­trou­wen, dat belooft voor de Ronde Johan Bruyneel

“Het is een wedstrijd die pure sprinters genre Cavendish en Cipollini niet meer kunnen winnen”, beaamt Johan Bruyneel. “De wind was de meest bepalende factor in de wedstrijd. Dat was vroeger al zo, maar door de concentratie van heuvels krijg je geen massasprint meer. Onderschat ook het niet starten van Van der Poel niet. Dat veranderde de dynamiek van de wedstrijd.”

Het drietal kwam uiteraard snel bij Wout van Aert uit, die op de Vanackerestraat met overmacht won van snelle mannen als Nizzolo, Colbrelli en Trentin. “Geen pannekoeken”, weet Armstrong. “Dat zijn mannen die normaal massasprints winnen. Ze reden 180 kilometer in de aanval, als ik in zo’n ontsnapping had gezeten dan zat ik aan het eind ook op mijn knieën.”

Volledig scherm Lance Armstrong op de Muur van Geraardsbergen in 2010. © BELGA

Zelfvertrouwen

Kwam dan de vraag hoe goed Van Aert eigenlijk wel niet is. Bruyneel: “Hij en Van der Poel zijn zó goed. Ze rijden een niveau hoger dan de rest. Van Aert won in Wevelgem en eigenlijk twijfelde onderweg niemand aan dat het zo zou gaan. Hij was met de beste sprinters op pad, maar reed slim. Ik denk dat hij Bennett - op papier bij de drie snelste sprinters ter wereld - ook had geklopt als die het licht niet plots had zien uitgaan.”

“Iedereen keek naar Van Aert. Ze zitten 180 kilometer met hem in de aanval en denken dus constant na hoe ze hem moeten kloppen. Hij had een ploegmaat bij en dat was in zijn voordeel, maar dan deed hij het nog op zo’n manier”, aldus Bruyneel. “Hij is vooral ook mentaal sterk. Ik vond het bijzonder hoe hij in Wevelgem acteerde, twee dagen na zijn blackout op de Tiegemberg”, pikt Hincapie in.

“Dat hij loste op de Tiegemberg was eigenlijk niet het probleem in de E3. Wel het werk dat hij daarvoor op zich nam”, antwoordt Bruyneel. “Hij deed werkelijk alles in die koers. Als hij de beelden heeft terug gezien, moet hem dat eigenlijk moraal geven. Het is gek hoe snel hij daar ook allemaal fysiek van recupereert. Twee dagen later kwam niemand aan zijn wiel na een zware koers. Wout blaakt van zelfvertrouwen, dat belooft voor de Ronde.”

Quote Zdenek Stybarwas in de E3 de enige die alle aanvallen van Van der Poel kon volgen. En bij Deceuninck-Quick.Step is het soms een voordeel om niet de uitgespro­ken kopman te zijn. Johan Bruyneel

Volledig scherm Van Aert in Gent-Wevelgem. © Photo News

Van der Poel, Alaphilippe en Stybar

En zo komt het trio bij hun tiercé voor Vlaanderens mooiste. Armstrong - die het woord opvallend veel aan Bruyneel en Hinacpie liet - gaat resoluut voor Van der Poel. “Hij weet waar hij mee bezig is, ik vind het leuk hoe hij koerst. Wat denken jullie?” Hincapie: “Ik ga voor Alaphilippe. Door wat er vorig jaar gebeurd is. Hij was toen met de besten van de wereld op pad. Hij zal revanche willen en heeft de beste klassieke ploeg van de wereld achter zich.”

“Dan zou het nu gemakkelijk zijn voor mij om Van Aert te nemen”, lacht Bruyneel. “Kijk, ik neem een risicootje. Ik kies voor Zdenek Stybar. Hij was in de E3 de enige die alle aanvallen van Van der Poel kon volgen. En bij Deceuninck-Quick.Step is het soms een voordeel om niet de uitgesproken kopman te zijn. Ze hebben dit jaar al 14 zeges met verschillende renners. Na Gent-Wevelgem zullen ze niet blij geweest zijn, in de Ronde komen de beteren automatisch bovendrijven en daar zullen ze bij zijn.”

Volledig scherm Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet. © Photo News

Ook in onze HLN SPORTCAST ging het uitvoerig over de Ronde van Vlaanderen: beluister de volledige aflevering hieronder of via uw favoriete podcast-app!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bewijs dat jij een echte koerskenner bent en doe mee met onze Gouden Klassiekers!

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.