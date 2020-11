Arie, winnaar van de Gouden Vuelta, geeft zijn geheimen prijs: “Wielerdata bijhouden is mijn hobby”

Hij is al 14 jaar fanatiek deelnemer aan de Gouden Wielerspelen , maar pas in de Gouden Vuelta editie 2020 schoot Arie Zijlstra voor het eerst de hoofdvogel af. Arie is 5.000 euro rijker dankzij Marc Soler, Hugh Carthy én een twitteraccount. Ontdek het succesrecept van de sympathieke Nederlander.

Met een straatlengte van 87 punten voorsprong. Zo won Arie Zijlstra (50) uit het Nederlandse Hengelo de Gouden Vuelta. Hoewel hij al jarenlang een koersfanaat is en niets mist, was Arie toch gelukkig toen het peloton Madrid binnenreed. “Ik was enorm opgelucht dat het voorbij was. In het begin denk je natuurlijk nooit aan een eindzege, maar doorheen de ronde zag ik mijn kansen alsmaar groeien. Met de dag werd ik dus blijer, maar ook banger tegelijk. In het slotweekend kon het eigenlijk niet meer misgaan. Maar het had maar eens moeten gebeuren dat één van mijn sleutelpionnen viel of om een andere reden moest opgeven. Dat is gelukkig niet gebeurd (lacht).”

Arie’s winnende formatie bleef overeind en die bleek een geheel van goeie keuzes. “Waar het in de Giro ging om wie je wél in je ploeg had, was het in de Vuelta vooral beslissend wie je niét in je ploeg had. Zo had ik voornamelijk klimmers en klassementsrenners opgenomen in mijn selectie, en nagenoeg geen sprinters. De keuze voor Marc Soler was cruciaal, ik denk dat niet veel mensen hem in hun team zullen gehad hebben.” Ook Aries 2 transfers vlak voor het voorlaatste weekend bleken voltreffers. “Hugh Carthy won toen een rit en Wout Poels reed een heel sterke tijdrit.” Dat alles vormde de basis voor een knappe eindzege en 5.000 euro extra op zijn bankrekening. Maar wat hij gaat doen met zijn prijs, heeft Arie door de huidige omstandigheden nog niet beslist. “Wellicht neem ik een abonnement op wat kranten en zet ik het grootste deel opzij om, eens het weer mag, toch wat te vieren.”

Volledig scherm De inbreng van Hugh Carthy, die derde werd in het algemeen klassement en een rit won, bleek cruciaal voor Arie Zijlstra. © AFP

Ontmoeting met Museeuw

Ondanks zijn jarenlange ervaring met de Gouden Wielerspelen - hij speelt al mee sinds 2006 - is het pas de eerste eindzege voor Arie. Al viel hij wel al eens eerder in de prijzen. En hoe. “Enkele jaren geleden was ik de speeldagwinnaar van de dubbel Ronde van Vlaanderen-Parijs-Roubaix. Toen was mijn prijs een weekendje Knokke én een meet & greet met Johan Museeuw. Hij is een heel vriendelijke en toegankelijke man, het was een heel aangename ervaring. En uiteraard heb ik in Knokke ook lekker gegeten en ben ik naar het casino geweest.”

Het is pas de eerste keer, maar eigenlijk hoeft deze eindzege van Arie Zijlstra helemaal niet te verbazen. Samen met een harde kern van zo’n 30 deelnemers aan de Gouden Wielerspelen heeft Arie een exclusieve facebookgroep. “Daarin delen we alle nieuwtjes, interviews en persberichten die we vinden. Met die informatie doet iedereen dan wat hij wil. Zo viel Thibaut Pinot bij mij af als kandidaat door een interview voor de start van de Vuelta. Ook bel ik bij ieder spel dagelijks met een vriend om te overleggen wie we als kopman zullen aanduiden.”

Volledig scherm Arie ontmoette enkele jaren terug Johan Museeuw dankzij de Gouden Wielerspelen. © BELGA

Trainingskilometers Van Vleuten

Een uiterst grondige voorbereiding, maar er is meer. Want waar Daan Dhondt in de Gouden Giro nog uitpakte met een traditionele voorbereiding op pen en papier, is Arie een wielerdatabureau op zichzelf. Met zijn twitteraccount ‘Velofacts’ voorziet hij wielerliefhebbers en zelfs journalisten van relevante data en weetjes over de wielersport. Sinds de opstart ervan in 2012 groeide zijn account uit tot een waardevolle en relevante bron, met intussen maar liefst 12.000 volgers. “Ik heb al heel lang als hobby een grote database waar ik allerlei informatie en statistieken over renners in bewaar. Op den duur leek het mij wat stom om al die gegevens voor mezelf te houden, dus besloot ik om een twitteraccount aan te maken.”

Het account bleek een schot in de roos. “Ik deel er lijstjes voor de grotere koersen, spreadsheets met tijdritdata en doe op basis van data zelfs voorspellingen. Al blijft het natuurlijk moeilijk om die juist te hebben (lacht).” Begin dit jaar ging één van Aries tweets over de trainingskilometers van Annemiek van Vleuten (die er meer bleek te rijden dan veel mannelijke renners, red.) viraal. “Heel wat fora en nieuwssites hebben dat bericht opgepikt. Zelfs NOS en Het Laatste Nieuws hebben er iets rond gebracht.” Een ‘moment of fame’ voor Arie, dat hij nu herhaald ziet met verdiende eindwinst in de Gouden Vuelta.

De bewuste tweet die massaal gedeeld werd:

