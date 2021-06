Arbeidshof geeft Nuyens gelijk, Van Aert veroordeeld tot boete van 662.000 euro: “Dit is absoluut en volledig eerherstel”

WielrennenEen verbrekingsvergoeding van 660.000 euro. En een dringende reden voor ontslag die door het Arbeidshof van Antwerpen van de tafel is geveegd. Wout Van Aert kreeg gisterochtend hoog in de bergen in het Franse Tignes vervelend nieuws te horen. Het Arbeidshof oordeelde dat zijn contractbreuk op 17 september 2018 met Sniper Cycling, de ploeg van Nick Nuyens, onterecht was. De opluchting in het kamp-Nuyens is groot: “Dit is absoluut en volledig eerherstel.”

“Gerechtigheid is geschied”, aldus Nick Nuyens. Nuyens was kop van Jut, sinds Wout van Aert op 17 september 2018 contractbreuk pleegde bij Sniper Cycling, de ploeg van Nick Nuyens met wie Van Aert een contract tot het einde van 2019 had getekend.

Van Aert pleegde contractbreuk om ‘dringende redenen’. Volgens Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, zou Nuyens op 16 september 2018, bij de cross in Geraardsbergen, aan ploegleider Niels Albert gevraagd hebben om valse, belastende verklaringen over Wout Van Aert op papier te zetten. Er zat klad in de samenwerking tussen Van Aert en Albert. Niels Albert zag het niet meer zitten om nog langer ploegleider te blijven bij Sniper Cycling. Als Albert zou verklaren dat er met Van Aert niet meer te werken viel, zou hij een opzegtermijn van drie maanden niet hoeven te respecteren.

Albert zou de brief niet schrijven. Hij getuigde wel het volgende: “Hij (Nuyens, red.) vroeg waarom ik zou stoppen (...) Hij vroeg me om in de motivatie te melden dat de reden de verandering van Wouts karakter was. Het moest overkomen alsof Van Aert de reden van mijn vertrek vormde. (...) Ik heb Nuyens gezegd dat ik dat onmogelijk kon doen omdat ik drie goede jaren had gehad met Van Aert.”

Op 27 november 2019 haalde Wout Van Aert gelijk bij de Arbeidsrechtbank van Mechelen. Ze volgde het getuigenis van Albert. Op die manier ontsnapte Van Aert aan een verbrekingsvergoeding van 1,1 miljoen euro voor misbruik van ontslagrecht, die door het kamp-Nuyens was gevraagd.

Nuyens en zijn raadsman Rudi Desmet gingen in beroep bij het Arbeidshof in Antwerpen. De zaak werd op 13 mei van dit jaar gepleit en gisteren deed het Arbeidshof uitspraak. Ze oordeelde dat er geen dringende redenen was voor de contractbreuk van Van Aert. En ze veroordeelt Wout van Aert tot het betalen van een verbrekingsvergoeding van 660.000 euro. Dat is de helft van het bedrag dat Nuyens bij het Arbeidshof van Antwerpen had gevraagd.

Nick Nuyens reageerde gisteren tevreden. “Ik ben blij dat gerechtigheid is geschied.Nu blijkt dat een contract niet zo maar een vodje papier is. Deze zaak heeft lang geduurd en ze is voor niemand goed geweest. Het heeft op iedereen gewogen. We hebben dit niet gewild, maar we konden niet anders.”

“Nick Nuyens is verweten dat hij aan Niels Albert heeft gevraagd een valse verklaring op papier te zetten, onder chantage. Dat is volledig afgewezen”, zegt Rudi Desmet, de advocaat van Nuyens. “We hadden vijf getuigen die een slechte werkrelatie tussen Niels Albert en Wout Van Aert bevestigen. Het Arbeidshof heeft geconcludeerd dat er geen sprake was van het aanzetten tot het afleggen van een valse verklaring.”

Nuyens en Desmet zeggen zich te willen neerleggen bij de beslissing van het Arbeidshof, die Van Aert veroordeelt tot een boete van 662.000 euro.

Desmet: “662.000 euro is het loon dat Wout Van Aert voor de resterende 15 maanden en twee weken van zijn contract betaald zou krijgen. Bijkomende premies zijn daarin niet meegerekend.”

Wout Van Aert was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens Walter Van Steenbrugge kwam de uitspraak hard binnen. “Wout heeft die uitspraak niet verwacht. Hij blijft wel honderd procent achter zijn beslissing staan om zijn contract te verbreken. Wout is strijdvaardig, ik ben dat ook.”

Ze overwegen naar Cassatie te stappen, dat is de enige mogelijkheid om nog in hoger beroep te gaan. Een beslissing daarover zal tegen het einde van deze maand worden genomen.

Volledig scherm Nick Nuyens voor de micro van VTM. © HLN/VTM

Walter Van Steenbrugge (advocaat Van Aert): “Cassatie moet oordelen of de uitspraak van het Arbeidshof voldoende is gemotiveerd.»

Van Steenbrugge vindt van niet. “Opvallend in het arrest is dat er niet gesproken wordt over de vergoeding die Niels Albert was beloofd voor het geval hij die onjuiste verklaring op papier zou zetten. Daar ligt volgens mij de kern van de zaak. Hoe kon Wout Van Aert dan nog vertrouwen hebben in zijn ploegleider Nick Nuyens? Daarom kon Wout Van Aert terecht van dat contract af. Het Arbeidshof heeft geoordeeld van niet.”

En dan is er een boete vvan 662.000 euro. “662.000 euro is voor ons te veel”, zegt Van Steenbrugge. De advocaat blijft filosofisch. “De stand is nu 1-1. Misschien dat Cassatie het vonnis verbreekt, en dan volgt een nieuwe beroepsprocedure bij het Arbeidshof van Gent of Brussel.”

Lees ook.