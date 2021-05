ANNO 2021. Ex-wielrenner Jürgen Roelandts (35): “Op mijn oude Harley naar Westvleteren”

Wielrennen KOERS KORT. Edward Theuns wint slotrit in Ronde van Hongarije - André Greipel maakt voor het eerst sinds januari 2019 het zegegebaar

16 mei Edward Theuns (Trek-Segafredo) heeft zondag zijn eerste overwinning van 2021 geboekt in de Ronde van Hongarije (2.1). In de slotetappe in Boedapest was hij de snelste in de massasprint, waarin Timothy Dupont derde werd. De Australiër Damien Howson (Team BikeExchange) pakte het eindklassement voor Ben Hermans.