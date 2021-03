ANNO 2021. Belgisch kampioene wielrennen 2018 Annelies Dom (34): “In de Omloop had ik nog hartzeer dat ik niet meer op de fiets zat”

Maandagochtend en de schoonvader van Annelies Dom komt als geroepen. De Belgisch kampioene van 2018 is sinds januari ploegleidster bij Lotto Soudal, maar zit ook midden in een renovatie. Gisteravond is ze na een lange autorit vanuit Toscane, waar haar team deelnam aan de Strade Bianche, doodmoe in Pulderbos aangekomen. Hulp van buitenaf om even naar het containerpark te rijden is dan mooi meegenomen. "De trip is niet in de kleren gekropen, misschien ook omdat ik daarvóór constant bezig was met plannen en bijspringen. Door het beperkt aantal vluchten is het soms behelpen."