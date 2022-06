Andreas Leknessund wint tweede rit in Zwitserland, wapenstilstand tussen Remco Evenepoel en andere klassementsmannen

WielrennenVictorie voor Andreas Leknessund in de Ronde van Zwitserland. De 23-jarige Noor zat in de vlucht van de dag en rondde het van daaruit met een knappe uitval af. Iets wat Alberto Bettiol blijkbaar was ontgaan, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2019 werd juichend tweede. Kolder in Aesch , Stephen Williams blijft leider.

3.000 hoogtemeters en een klim van tweede categorie op 14 kilometer van de meet. Ook de tweede rit in de Ronde van Zwitserland was niet bepaald van de poes. Bahrain-Victorious had met de verrassende ritwinst gisteren van Stephen Williams de leiderstrui te verdedigen. Het viel te zien of Evenepoel en andere Vlasovs de aanval zouden inzetten.

In de eerste koersuren kreeg de ploeg van Williams het gewicht van de wedstrijd in elk geval in de nek geduwd. In twee schuifjes reden tien aanvallers weg. Met Leknessund, Holmes en Burgaudeau zaten er drie renners bij die in het klassement op amper één minuut stonden. Werk op de plank dus voor Williams en de zijnen.

Van een leien dakje liep dat niet echt. Bahrain-Victorious slaagde er niet in om alleen de voorsprong van de aanvallers onder de 5 minuten te krijgen. Op 50 kilometer van de aankomst waren Quick-Step Alpha Vinyl, Ineos-Grenadiers en Bora-Hansgrohe dus ook verplicht de mouwen op te stropen.

Met resultaat, want de voorsprong van de uitgedunde kopgroep werd net voor de slotklim gedecimeerd tot anderhalve minuut. Het was het sein voor Leknessund om zijn metgezellen achter te laten. De Noor reed alleen weg en vergrootte zelfs even weer de voorsprong op het peloton.

Op de top had de tweevoudige Noorse kampioen tijdrijden gewonnen spel. Eerste achtervolger Rutsch gaf een kleine minuut prijs, terwijl het peloton op anderhalve minuut bleef hangen. Het kanon van Evenepoel en de andere klassementsmannen zweeg.

Bleef nog de vraag over of Leknessund naast de ritzege ook de leiderstrui zou pakken. Het zag er goed uit voor de Noor, maar vroeg juichen in combinatie met een jagend peloton waar sommigen niet wisten dat er nog iemand voorop reed zorgde ervoor dat Williams eigenaar bleef van het geel.

VIDEO: Remco Evenepoel reed na de rit los op de tijdritfiets

