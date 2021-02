Andere ploeg, andere trainer, andere rol: zorgt nieuwe wind voor knalstart voor Van Avermaet? “Het is zoeken waar ik sta”

Wielrennen KOERS KORT. Colombi­aans kampioen­schap gaat niet door - UAE Tour stelt parcours voor

27 januari De Colombiaanse kampioenschappen wielrennen, die tussen 4 en 7 februari op het programma stonden, gaan niet door. Dat liet de Colombiaanse wielerbond (FCC) weten in een persbericht. Het coronavirus is de boosdoener. De wielerbond volgde de aanbevelingen van de burgemeester van Pereira, in het departement Risaralda, waar het nationaal kampioenschap moest plaatsvinden. Die trok er de stekker uit vanwege het toenemend aantal coronagevallen in Colombia.