ANALYSE NA AANKOMST. Michel Wuyts: "Merckxiaans, het Remcoïsme valt nu niet meer te stoppen”

WK WIELRENNEN Quinten Hermans, WK-debutant met een Mustang: “Johnny Cash is mijn favoriete artiest en net als hij doe ik graag mijn eigen ding”

En wat als een debutant wereldkampioen wordt? Tom Boonen schuift er alvast eentje naar voor als zijn ‘dark horse’. Meet Quinten Hermans (27), outsider voor WK-goud. Heeft een zus als tuinman, een Mustang in de garage, een liefde voor Johnny Cash, een portefeuille op de beurs en de grappigste tatoeage ooit: 🙂. “Het leven is altijd zo serieus, en koersen is vaak heel erg afzien. Als ik op de fiets zit, is dit het eerste waar ik naar kijk.”

21 september