ANALYSE. Een stevige reality check voor Wout van Aert, maar eentje met vijf verzachtende omstandigheden

“Zes blinde bochten, olie op het asfalt en gelukkig ook enkele stootkus­sens, anders was ik hier niet meer”: getuigenis­sen over de afdaling van de Poggio

Toeschouwers staan er niet, voorbijsteken is onmogelijk en het duurt amper drie minuten. Toch is de afzink van de Poggio vaak plaats delict in Milaan-Sanremo, de voorbije twee edities zelfs twee keer op een rij. Tien profrenners over dé cruciale afdaling van het voorjaar: “De zotste, gevaarlijkste en stilste drie minuten van het voorjaar.”