Amy Pieters wordt morgen naar Nederland gevlogen: “Toestand is stabiel, maar onveranderd”

Pieters, die in een Spaans ziekenhuis in een kunstmatige coma wordt gehouden sinds een zware valpartij tijdens een training op 23 december, wordt per vliegtuig vervoerd. De 30-jarige renster kwam ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd wegnamen die was ontstaan door de val.