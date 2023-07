Amy Pieters kan anderhalf jaar na val nog steeds niet praten: “Ons verdriet de oude Amy te missen blijft”

“Voor Amy is het besef van dag en tijd moeilijk”, luidt het. “Als wij haar zeggen dat ze 32 jaar is geworden (1 juni was haar verjaardag), dan kijkt ze ons verbaasd en vol ongeloof aan. Praten lukt haar nog steeds niet, dat maakt het iets uitleggen aan elkaar er niet makkelijker op. Haar geheugen werkt kort, heel kort. Het is intensief en soms ook pijnlijk te beseffen dat wat Amy ziet, meemaakt en ervaart, dat dit maar van korte duur is. Maar vanuit Amy gedacht is het korte geheugen wellicht juist haar geluk, het niet bewust beseffen en weten wat haar is overkomen. Amy lijkt zich niet te beseffen wat zij mist en niet meer kan. Amy is door haar karakter wel iedere dag vrolijk, haar lach maakt dan een hoop goed. Echter ons verdriet, om de oude Amy te missen, dat blijft.”